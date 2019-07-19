В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

В частности, до 1 января 2020 года Кабмину поручено обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонта дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог. Также заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Во время совещания президент предложил отдать строительство приоритетных дорог западным компаниям и параллельно реформировать "Укравтодор".

В Офисе президента также посетовали на нехватку средств на дороги и предложили несколько дополнительных источников финансирования.

"Следует упорядочить ситуацию с акцизами. В Украине много горючего продается по "серой схеме", за которое не платится акциз. По нашим ожиданиям, мы сможем получить поступлений дополнительно на миллиард долларов. Еще одна возможность для роста - настройка нормальной работы с международными финансовыми институтами. Мы с ними встречались, и они потенциально декларируют готовность работать более активно при условии выполнения украинской стороной своих обязательств, поскольку сейчас выборка по имеющимся кредитным программам составляет примерно 20%", - рассказал замглавы ОП Алексей Гончарук, добавив, что иностранные партнеры готовы предоставить также около 1 млрд долларов.Э

ксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков отметил, что, по оценкам Всемирного банка, в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии. "Это реально сделать за три года", - подчеркнул он.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Всего в Украине 169 тысяч км дорог различных категорий.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.