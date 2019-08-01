В Windows 10 появится новая функция [ Редактировать ]
Производитель Microsoft внедрит в Windows 10 функцию восстановления системы из "облака". Об этом сообщил известный инсайдер WalkingCat.
Система сама будет скачивать из интернета нужный образ или некоторые его компоненты.
В настоящее время восстановка операционной системы и ее компонентов возможна при сохранении образа на компьютере. Его можно сохранить как на флешку, так и на диск.
Однако с добавлением новой функции в этой процедуре необходимость отпадет, поскольку образ можно будет взять из интернета.
Ожидается, что функция станет доступна в сборке Windows 10 18950. Предполагается, что для тестировщиков она появится в доступе в ближайшие месяцы, а для пользователей - в следующем году.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft готовит "революцию" среди клавиатур. А недавно Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое помимо стандартных исправлений ошибок ломало Bluetooth.
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