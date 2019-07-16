Как ускорить компьютер: в Windows нашли неожиданный способ [ Редактировать ]
Компьютеры начинают работать медленно по разным причинам: устаревшее оборудование, "умирающий" жесткий диск, перегрев процессора или ошибки в операционной системе – последние иногда даже помогают. На днях выяснился забавный факт – ошибка в старой Windows 95 помогала ускорить компьютер простым движением мышки.
На ресурсе в Stack Exchange появилось обсуждение, которое перевернуло представление о работе старых операционных систем.
Как отмечает пользователь под псевдонимом user2652379, нервная тряска курсором мышки действительно ускоряла компьютер под управлением Windows 95. Повышение производительности происходило из-за системной ошибки в приоритетах выполнения событий и гибернации.
Рабочий стол Windows 95
К примеру, инсталляцию какой-либо программы можно было ускорить в несколько раз, если во время выполнения этой задачи просто дергать курсор мышки.
"Приложения Windows 95 часто используют асинхронный ввод-вывод. К примеру, копирование или инсталляция могли переводиться в "спящем режиме" из-за чего скорость выполнения сильно снижалась, чтобы задачи процессора перекладывать на выполнение более приоритетные задачи.
Однако обойти этот недостаток можно было простой тряской курсора мышки, который заставлял операционную систему быстрее обрабатывать задачи в фоне. В итоге установку приложений, время которых занимало час и более, можно было сократить до 15 минут", - прокомментировал user2652379.
У многих пользователей до сих пор остается привычка дергать мышкой, когда компьютер зависает – это отголоски эпохи "суровых 90-х".
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft готовит "революцию" среди клавиатур. А недавно Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое помимо стандартных исправлений ошибок ломало Bluetooth.
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