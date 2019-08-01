В Киеве фура "влетела" в Kia (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими. Известно, что в аварии столкнулись автомобили Kia Rio и бензовоз Renault. В результате аварии пострадал водитель легковушки, передает "Информатор"
По предварительной информации, бензовоз заехал в Киев и двигался в сторону центра. В этот момент по кольцу со стороны Бортничей ехала легковушка и пересекала проспект Бажана. На пересечении дорог автомобили столкнулись.
От удара Kia развернуло и машина остановилась в крайней левой полосе, а бензовоз затормозил у обочины. Водителя хэтчбека госпитализировали в больницу.
Какой из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора - будут выяснять полицейские. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист "слетел" с дороги и врезался в столб, а также в Харькове полицейские сбили на переходе женщину с ребенком.
по теме
Служебный автомобиль "влетел" в дерево, водитель умер на месте
В четверг, 1 августа, в центре Киева на улице Тарасовской произошло ДТП
В Днепре столкнулись грузовик и учебная Lada, есть пострадавшие
По одной из версий, в крайней правой полосе была Lada, в левой - грузовик
В Киеве таксист "слетел" с дороги и врезался в столб
В воскресенье, 28 июля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП
Под Днепром BMW слетел в кювет, есть пострадавшие
В субботу, 27 июля, под Днепром на Криворожском шоссе произошло ДТП
Не заметил человека: в Днепре водитель Daewoo спровоцировал ДТП
В субботу, 27 июля, в Днепре возле ТЦ "Наша правда" на Слобожанском проспекте произошло ДТП