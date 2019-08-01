В четверг, 1 августа, в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими. Известно, что в аварии столкнулись автомобили Kia Rio и бензовоз Renault. В результате аварии пострадал водитель легковушки, передает "Информатор"

По предварительной информации, бензовоз заехал в Киев и двигался в сторону центра. В этот момент по кольцу со стороны Бортничей ехала легковушка и пересекала проспект Бажана. На пересечении дорог автомобили столкнулись.

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От удара Kia развернуло и машина остановилась в крайней левой полосе, а бензовоз затормозил у обочины. Водителя хэтчбека госпитализировали в больницу.

Какой из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора - будут выяснять полицейские. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист "слетел" с дороги и врезался в столб, а также в Харькове полицейские сбили на переходе женщину с ребенком.