"Мощный менеджер": президент представил главу Ивано-Франковской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в город.
"Хочу представить нашего нового человека. Очень мощный менеджер и я завидую Ивано-Франковской области… Хочу назначить Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - отметил Зеленский.
В ходе представлении нового главы администрации Зеленский назвал Прикарпатье красивым краем, но пожаловался на отсутствие дорог.
Раньше сообщалось о том, что 1 августа в сети появилась информация о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Позже эту информацию опроверг заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук. А сегодня, 2 августа, президент Украины подтвердил информацию об отставке Богдана.
по теме
Зеленский подписал два новых указа: о чем они
Президент подписал два новых указа
Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления Службы безопасности в Черкасской области
Заседание Генассамблеи ООН: Зеленский выступит со спичем
На следующем заседании Генассамблеи ООН выступит президент Украины
Зеленский назначил внештатного советника: кто им стал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Владимира Бородянского
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины