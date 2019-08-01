Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", похвасталась жаркими видео с отдыха. Соответствующее видео появилось на странице в Instagram.

Даже на отдыхе Надя не забывает и о спорте. На кадрах она занимается в одном купальнике прямо на яхте.

Раньше сообщалось о том, что Дорофеева в чулках взбудоражила сеть. А Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья.