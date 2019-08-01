Дорофеева показала, как качает ягодицы в купальнике (видео) [ Редактировать ]
Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", похвасталась жаркими видео с отдыха. Соответствующее видео появилось на странице в Instagram.
Даже на отдыхе Надя не забывает и о спорте. На кадрах она занимается в одном купальнике прямо на яхте.
Публикация от Фан группы Время и Стекло💜 (@vremyaisteklo___fan)
Раньше сообщалось о том, что Дорофеева в чулках взбудоражила сеть. А Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья.
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