В пятницу, 2 августа, во Львовской области на автодороге Львов-Тернополь произошло ДТП. В аварии столкнулись два грузовых автомобилей. В результате спасатели деблокировали с деформированного в результате ДТП автомобиля ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Как выяснилось на месте вызова автомобиль Renault Premium столкнулся с грузовым автомобилем DAF стороной пассажира, в результате чего деформированными конструкциями автомобиля был зажат и травмирован пассажир грузовика Renault Premium - сын водителя, парня 2007 года рождения. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, которого с травмами нижних конечностей, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Золочевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье женщина с ребенком пострадали в ДТП, а также в Днепре лоб в лоб столкнулись Peugeot и Volkswagen.