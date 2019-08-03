Под Львовом столкнулись два грузовика, пострадал ребенок [ Редактировать ]
В пятницу, 2 августа, во Львовской области на автодороге Львов-Тернополь произошло ДТП. В аварии столкнулись два грузовых автомобилей. В результате спасатели деблокировали с деформированного в результате ДТП автомобиля ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Как выяснилось на месте вызова автомобиль Renault Premium столкнулся с грузовым автомобилем DAF стороной пассажира, в результате чего деформированными конструкциями автомобиля был зажат и травмирован пассажир грузовика Renault Premium - сын водителя, парня 2007 года рождения. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, которого с травмами нижних конечностей, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Золочевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье женщина с ребенком пострадали в ДТП, а также в Днепре лоб в лоб столкнулись Peugeot и Volkswagen.
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