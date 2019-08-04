Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам от партии "Слуга народа" и напомнил об ответственности за плохую работу. Такой комментарий он дал журналистам.

Зеленский добавил, что на народных избранниках лежит большая ответственность перед избирателями, которых они не имеют права обманывать.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, ведь они получили эту оценку общества. На них лежит такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. То ли какие-то дядьки серьезные, то ли женщины будут им что-то предлагать. Даже чтобы они об этом не думали", - сказал Зеленский.

Президент также утверждает, что не хочет и не собирается влиять на партию, и на Верховную Раду в частности.

"Но если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами. Говорить уже не буду с ними", - заявил Зеленский.

Зеленский сказал, что знает почти всех народных избранников. Он видел анкеты и встречался по паре раз с ними.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил отменить визы для иностранцев.