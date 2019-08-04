В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Воздушных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сказал глава государства.

"Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику", - говорится в поздравлении.

Зеленский поблагодарил личный состав за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач.

"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных Сил небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ - надежно защищенным. И пожелал воинам и их семьям "крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечества".

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил отменить визы для иностранцев.