Зеленский предложил отменить визы для иностранцев [ Редактировать ]
В субботу, 3 августа, во время рабочего визита во Львовскую область, президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для иностранцев, которые часто получают медицинские услуги в Украине, передает пресс-служба АП.
Он предложил отменить визовый режим со странами, граждане которых часто приезжают в Украину для получения медицинских услуг.
"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти препятствия в пересечении границы", - заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства добавил, что отмена визового режима поможет развить медицинский туризм в Украине.
Ранее сообщалось, что президент представил главу Ивано-Франковской ОГА.
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