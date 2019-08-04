Нестерпний сморід і десятки туш. На Черкащині активісти виявили нелегальні скотомогильники. Усупереч санітарним нормам, власники скидали рештки тварин просто в ями на околицях сіл. Кому належить неприємна знахідка - дізнавалися мої колеги.

На цих кадрах занедбаний пожежний колодязь у селі Перервинці. 30-го липня активісти виявили в ньому з десяток трупів свійських тварин. Звідки вони там узялися, працівник тамтешньої ферми не знає.

Два дні потому на цьому самому місці немає ні колодязя, ні могильника - його закопали орендатори. На території колишньої ферми нас зустрічає чиновник із районної адміністрації та представник агрофірми. Попри докази, відзняті на відео активістами, посадовець підтвердити наявність могильника не може.

"Підприємство на даній території тваринництвом не займається, ну ніяких звітів, нічого вони не подають, в звіті не показують. В приміщеннях, що ви бачите, тут тварин нема", - говорить Віктор Хрущ, начальник управління Агропромислового розвитку Драбівської РДА.

Самі ж аграрії про трупи тварин у пожежному колодязі чують уперше, а яму закопали, щоб хтось ненароком не впав.

"Висота цієї ями більше двох метрів, то там більше половини закидано іменно трупами".

"Я вам нічого не скажу, я вам говорю про те, що це яма яка закрита через небезпеку, бо туди може хтось попасти".

А це вже відео з іншого могильника на межі кукурудзяного поля і лісосмуги в сусідньому селі Остапівка. У величезній ямі активісти виявили зо два десятки мертвих свиней. Та за два дні після викривального візиту несанкціонований могильник навіть не впізнати.

Орендар поля запевняє, щойно дізнався про могильник - одразу вжив заходів. Поклав бетонні перекриття, огородив, закрив яму металом і дезінфікував хлоркою. За кілометр від могильника - свиноферма підприємця, але від трупів у ямі він відхрещується.

"Стихійно люди самі викидають, до мене теж зверталися, що заберіть корову, закопайте її будь-ласка, тому що люди не мають можливості так це не ваші свині? Ні, не мої свині, а ви свої куди? У мене угода складена з підприємством на утилізацію", - говорить Сергій Буцько, власник аграрного підприємства.

Таких могильників, запевняють активісти, десятки. Поліція вже склала протоколи, держпродспоживслужбу теж повідомлено. Там кажуть, подібна стихійна утилізація мертвих тварин в Україні незаконна.

"З 2008 року у нас заборонено нові скотомогильники, але діючі, які є на даний момент, то в них дозволяється проводити захоронення на біотермічній, ямі повинна бути кришка, яка закривається на замок, плюс повинний бути облаштований навіс", - говорить Юрій Квас, начальник управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини держпродспоживслужби в Черкаській області.

За подібні витівки власників мертвих тварин чекає чималий штраф. Та от встановити їх буде вкрай складно, тому після перевірки Держпродспоживслужба планує винести припис сільрадам, щоб ті у законний спосіб самотужки прибрали територію.