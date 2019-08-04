День близнюків сьогодні відзначають у всьому світі

День близнюків сьогодні відзначають у всьому світі. У Києві з цієї нагоди влаштували справжній бебі-бум. Батьки двійнят, трійнят та близнюків зібралися на благодійний пікнік. Усі кошти планують витратити на обладнання в Охмадит для виходжування передчасно народжених немовлят. Катерина Сривкова теж побувала на святі.

Трійко непосидючих малюків Тетяни і Ярослава - абсолютно здорові попри те, що народилися передчасно. Немовлята не могли навіть самостійно дихати, та за два місяці реабілітації - повністю відновилися. Тож тепер родина щаслива.

"Это все сложно, словами не передать. Но благодаря хорошим врачам, с ними все в порядке. К этому подготовиться практически невозможно. Все, что мы думали, как оно будет - оно все абсолютно по-другому. Полностью изменилась жизнь, стало больше о чем думать и о чем задуматься. Есть ради кого жить", - говорить Тетяна і Ярослав, батьки Сабріни, Давида й Марата.

Проте так щастить не усім. Близько сімдесяти відсотків близнят і двійнят народжуються передчасно. Щоб їх врятувати, необхідне спеціальне обладнання.

"Дітки, народжуються які після 28-ми тижнів гестації, мають 90 шансів бути здоровими і повноцінними. кожна одиниця, яка є найкритичнішою і найважливішою, підвищує шанси до 100 процентів. Тому що інколи, кошти немає інкубатора, це йде просто питання, хто виживе, одна або друга дитина, або дві дитини", - говорить Олександра Балясна, голова Асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки".

Пікнік влаштували для того, щоб підтримати таких "ранніх пташок". На зібрані кошти планують закупити кілька стійок реанімаційної відкритої системи для дитячої лікарні Охматдит. Та це - не єдина мета.

"У нас еще такая социальная цель - поддержать родителей, мам и ранних пташек, и двойняшек. Кстати, по статистике МОЗ, с каждым годом увеличивается количество двойняшек, рождаемость, многоплодная беременность. Причем очень так стремительно", - говорить Марина Вільк, голова асоціації "Дитячі обійми ", засновниця спільноти "Двійнята & близнюки".

Тетяна й Олексій кажуть: щоб впоратися з хлопцями-близнюками - треба ще постаратися.

"Надо успевать все делать в два раза быстрее, быстрее реагировать. Потому что гуляешь на площадке, один в одну сторону, один на качели, второй на горку. Все только одновременно. Когда они были совсем маленькие, один проснулся, 15 минут - и надо будить второго, потому что график полностью сбивается и весь день кувырком идет, только командная работа, только так мы справляемся и успеваем", - говорить Тетяна й Олексій, батьки Марка й Германа.

За статистикою, кожна десята дитина народжується передчасно. У світі це близько 15-мільонів малюків щороку, а в Україні до 20 тисяч. Та попри труднощі, кожен із батьків щасливий, адже отримує найдорожче - міцну сім'ю.