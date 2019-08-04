Чому столиця Індонезії занурилася в темряву? В якому посуді пропонуватимуть воду пасажирам в аеропорту Сан-Франциско? Та пілоти якого рейсу мало не сіли за штурвал п'яними? Про це та інше - в нашому огляді.

Масовий блекаут пережили жителі індонезійської столиці Джакарти. На кілька годин знеструмило все місто й довколишні провінції. Це спричинило транспортний колапс: вимкнулися світлофори, припинили рух міжміськи потяги та поїзди метрополітену. Людей довелося евакуювати просто з тунелів. Медичні установи скористалися електричними генераторами. Тамтешнє летовище також працювало у звичному режимі. За попередніми даними, причина знеструмлення - помилка на найбільшій у країні електростанції.

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Ніяких пластикових пляшок із водою в аеропорту Сан-Франциско. Летовище має намір з 20 серпня - запровадити відповідну заборону. Тепер на території повітряної гавані набрати собі води пасажири зможуть у багаторазові алюмінієві ємності або купити рідину у склі.

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Одяг, взуття, вироби із соломи та деревини, іграшки, прикраси й посуд. І все це вітчизняного виробництва. Універмаг № 1 у північнокорейському Пхеньяні приймає Національну виставку товарів народного споживання. Вона розпочала роботу в суботу, але офіційне відкриття відбулося сьогодні. Тут понад 385 тисяч зразків продукції 25 тисяч товарних категорій. Усі речі наголошують у репортажі місцевого телебачення - зроблені "з національної сировини". Триватиме виставка народної промисловості - до 8 серпня.

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Френкі Сапата, більш відомий як "Летюча людина", з другої спроби перетнув Ла-Манш на своєму флайборді та приземлився в околицях Дувра на англійському березі протоки. За 20 хвилин він подолав 35 кілометрів повітрям. Попередня спроба 25 липня - виявилася невдалою. Сапата промахнувся, коли приземлявся на плавучу платформу для дозаправки, і впав у воду. Загальну увагу винахідник привернув 14 липня. Тоді продемонстрував можливості свого апарата на параді з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії.

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У Шотландії двох п'яних пілотів не пустили за штурвал. Льотчики повинні були виконати рейс за маршрутом Глазго - Нью-Йорк. Обидва не змогли пройти тест на вміст алкоголю в крові. Окрім того, що порушників відсторонили від служби, їх ще й арештували. Під вартою вони перебуватимуть до вівторка. У цей день має відбутися суд, на якому вирішать, що робити з льотчиками.

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Спорт і спрага - бігуни подолали пивну милю в Берліні. Особливість забігу полягала в тому, що учасники змагалися не так один з одним, як із власними організмами. Бігуни після кожного кола випивали по кухлю пива і, не розплескавши, мусили донести вмістиме шлунків до фінішу. За реверс зворотний хід рідини - нараховуються штрафні очки. Першу пляшку кожен випиває на старті, а потім після чергового кола.

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Химерні викрутаси кіз - розсмішили користувачів мережі. Цими днями відео, на якому тварини прямують вихилясом - набирає мільйонні перегляди. Кумедна хода вже стала приводом для створення багатьох мемів. У ролику видно, що кози йдуть поруч, при цьому рухи їхні видаються доволі дивними. Складається враження, що тварини пританцьовують. Ще й синхронно.