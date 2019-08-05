Почему нужно есть яйца [ Редактировать ]
Многие люди регулярно задаются вопросом - кому нужно есть яйца и чем же они так полезны. Диетологи утверждают, что это один из самых важных продуктов для человеческого организма.
Так, ученые доказали, что яйца положительно влияют на снижение уровня "плохого" холестерина, благодаря лецитину.
Также яйца являются одними из наиболее ценных натуральных продуктов. Они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша.
Ранее мы писали о том, почему нельзя есть картофель.
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