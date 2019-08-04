Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Так, выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы.

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1. Цикламен (персидский)

Самые ядовитые части - это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.

2. Амариллис белладонна

Ядовиты луковицы растения, которые содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших - вызывает рвоту.

3. Диффенбахия

Растение способно улучшать химический состав воздуха в помещении, но торопиться ставить его в спальню или детскую не нужно. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.

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