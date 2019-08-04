Топ-3 опасных для здоровья комнатных растений [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Так, выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы.
1. Цикламен (персидский)
Самые ядовитые части - это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.
2. Амариллис белладонна
Ядовиты луковицы растения, которые содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших - вызывает рвоту.
3. Диффенбахия
Растение способно улучшать химический состав воздуха в помещении, но торопиться ставить его в спальню или детскую не нужно. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.
Ранее мы писали о том, чем опасен подсластитель.
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