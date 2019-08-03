Почему нельзя есть картофель [ Редактировать ]
Картофель - продукт, который многие употребляют очень часто в своем рационе. Однако, медики провели ряд исследований и обнаружили, что этот овощ провоцирует разрушение зубов. Согласно данным из-за своего состава (крахмал) овощ провоцирует развитие кариеса, провоцирует размягчение эмали и удаления зуба.
Крахмал, вступая в контакт со слюной провоцирует выработку глюкозы и молочной кислоты. После чего во рту повышается кислотность, что служит благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.
Эксперты считают, что лучше всего полностью отказаться от употребления картофеля. Особенно в том случае, если вам по наследству достались зубы, которые подвержены кариесу. Альтернативным способом обезопасить себя от больных зубов можно тщательной чисткой зубов после каждого приема пищи.
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