Овсяная каша - полезный продукт, это знают все. Многие люди, которые приобщаются к правильному питанию, начинают с завтрака овсянкой. Однако, далеко не все знают как правильно готовить эту кашу, чтобы она не потеряла свои полезные свойства.

Правило №1. Овсянку лучше готовить на молоке

Подойдет коровье и соевое молоко. Эксперты объясняют, что клетчатка овса отлично соединяется с белком молока. Отлично будет, если добавить несколько орешков или семена льна.

Правило №2. Щепотка соли

Принято считать, что соль вредна, но это заблуждение. Соль обеспечит организм полезными минералами. Добавлять ее нужно в самом начале варки. Тогда каша приобретет приятный аромат дымка.

Правило №3. Мешайте кашу

Случается, что люди при варке не стремятся перемешивать кашу, когда ее варят. Диетологи рекомендуют каждые пять минут перемешивать свой будущий завтрак.

Правило №4. Соблюдайте время варки

Овсяные хлопья варятся быстро, но не в секунду. Важно дать расплющенным зернышкам впитать кипящее молоко. Это позволит стать каше еще вкуснее.

Правило №5. Дайте каше настояться

Диетолог советует дать блюду постоять минут пять, а лучше все десять. Это даст каше стать еще полезнее.

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