Зеленский встретится с Эрдоганом и Варфоломеем [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства .
"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Также запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.
Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом.
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