Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства .

"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом.