Встреча Зеленского и Трампа: в СМИ назвали дату [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, встретятся с 24 по 28 сентября. Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники.
Главы государств встретятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке.
"Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - рассказал собеседник.
По его словам, подготовительный процесс уже запущен, и обе администрации заинтересованы во встрече, которая состоится через почти два месяца. Главными темами для обсуждений, по словам источника, станут продолжение американской военной и экономической поддержки Украины и согласование позиций Украины и США вокруг проблемы налаживания европейско-российских отношений.
Зеленский обсудит с Трампом поставки оружия США в Украину и расширение военного аспекта взаимоотношений. По второму вопросу - украинский президент обсудит вопросы "Северного потока". Он не скрывает своих намерений переложить проблему на американские плечи.
"Единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - заявил президент еще 6 июля во время рабочей поездки во Львовскую область.
Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
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