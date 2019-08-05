В воскресенье, 4 августа, пассажирский поезд Лесичанск - Киев насмерть сбил 68-летнюю женщину. Об этом пишут "Факты".

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Известно, что трагедия произошла на станции "Тышковский" в Шевченковском районе Харьковской области.

Так, сообщается, что женщина переходила пути в установленном месте, однако, не заметила приближающийся поезд, который ехал в направлении Харькова без остановки.

Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что под Николаевом произошло жуткое ДТП.