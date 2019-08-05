Под Николаевом произошло жуткое ДТП, есть погибшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 августа под Николаевом произошло ДТП. Столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra. В результате происшествия погиб водитель, еще две женщины пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Известно, что 59-летний водитель Opel Vectra от полученных травм скончался на месте ДТП. Кроме того, пострадали пассажирки легковушек. Женщин возрастом 54 и 47 лет с травмами госпитализировали.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ривне мужчина до сотрясения мозга избил полицейскую.
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