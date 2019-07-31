Под Винницей на ходу вспыхнула электричка [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, на перегоне Бирюлево - Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка", пассажиров сразу эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
По предварительной информации, пассажиров внутри вагона не было.
В "Укрзализныце" сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.
"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.
Сообщается, что в результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания - чуть больше часа. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В "Укрзализныце" начали служебное расследование.
Фото: ГСЧС
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