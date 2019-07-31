В среду, 31 июля, на перегоне Бирюлево - Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка", пассажиров сразу эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По предварительной информации, пассажиров внутри вагона не было.

В "Укрзализныце" сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.

"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.

Сообщается, что в результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания - чуть больше часа. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В "Укрзализныце" начали служебное расследование.

Фото: ГСЧС

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