В четверг, 1 августа в США на газопроводе произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал ABC.

Так, по меньшей мере один человек погиб и еще пять пострадали. Известно, что после взрыва возник пожар, который уничтожил шесть домов, находящихся поблизости.

Прибывшие спасатели эвакуировали 75 человек. Некоторые местные жители пропали без вести.

Ранее сообщалось, что под Винницей на ходу вспыхнула электричка.