В Житомирском районе в Денишах произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 14-летний велосипедист, передает "УНН".

Известно, что авария случилась 3 августа около 17:40. Полицией начато досудебное расследование.

"Велосипедист, 14-летний местный житель, двигаясь по грунтовой дороге до перекрестка, не справился с управлением и, выехав на проезжую часть улицы, совершил столкновение с автомобилем Fiat Scudo, за рулем которого находился 58-летний житель Житомира", - указано в сообщении в полиции.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью - подросток погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Нацполиция

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