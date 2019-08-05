Серьезное ДТП в Днепре: Renault врезался в Toyota и перевернулся [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в Днепре на проспекте Героев, возле дома № 30, произошло ДТП. Известно, что авария случилась между Renault и Toyota. После столкновения Renault перевернулся набок, передает "Информатор".
По предварительной информации, Renault двигался по Холмогорской и хотел пересечь проспект. Toyota ехала по Героев в сторону McDonald’s. Водитель первого не предоставил преимущество автомобилю на главной, вследствие чего произошло столкновение. В итоге Renault перевернулся.
На место вызвали полицию и "скорую". В аварии никто не пострадал. Оба водителя от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что под Николаевом произошло жуткое ДТП, а также под Одессой в страшной аварии разбился ребенок.
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