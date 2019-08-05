Зеленский назначил нового командующего ООС [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и сразу же нашел ему замену.
"Освободить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича от должности Командующего объединенных сил", - говорится в указе №577/2019.
Новым командующим Объединенных сил назначен Владимир Краченко.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - говорится в указе №579/2019.
Ранее сообщалось, кто возглавит фракции о комитеты в Верховной Раде.
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