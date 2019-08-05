В понедельник, 5 августа, в партии "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности глав парламентских комитетов. Список фамилий возможных руководителей 20 комитетов публикует издание "Новое время".

При этом список на глав комитетов не является окончательным.

"Такой список действительно есть, он формировался внутри партии. Это не значит, что он окончательный, возможно, некоторые кандидатуры будут пересмотрены", - сказал один из влиятельных членов "Слуги народа".

Кандидатуры на должности глав комитетов в ВР:

Даниил Гетманцев - комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (предложение партии объединить 2 комитета в один - налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности)

Дмитрий Наталуха - комитет по вопросам экономической политики

Юрий Аристов - комитет по вопросам бюджета

Александр Ткаченко - гуманитарный и информационный комитет

Сергей Бабак - комитет по вопросам науки и образования

Михаил Крячко - комитет по цифровизации и IT

Ирина Венедиктова - комитет по вопросам правовой политики и правосудия

Николай Сольский - комитет аграрной политики и земельных отношений

Анастасия Красносельская - комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Денис Монастырский - комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

Андрей Герус - комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса

Владислав Криклий - комитет по вопросам инфраструктуры

Андрей Клочко - госстроительства, местного самоуправления

Александр Завитневич - комитет по вопросам национальной безопасности и обороны

Михаил Радуцкий - комитет по вопросам здравоохранения

Олег Бондаренко - комитет по вопросам экологической политики

Сергей Кальченко - комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ

Богдан Яременко - комитет по вопросам иностранных дел

Мария Мезенцева - комитет по вопросам европейской интеграции

Галина Третьякова - комитет по вопросам соцполитики

Что касается комитетов, то, по словам собеседника, в публикации НВ не все названия комитетов соответствуют тому, как их распределили в партии.

"Но кандидатуры, которые возглавят комитет по тому или иному направлению - верны", - заверил представитель пропрезидентской партии.

"Были консультации на уровне лидеров партии и фракции между собой, и с офисом президента", - сказал РБК-Украина один из будущих депутатов от "Слуги народа", также подтвердив список, опубликованный "НВ". По словам собеседника, "в процесс было вовлечено довольно много людей".

Кроме того издание "Новое время" обнародовало и кандидатуры на руководство парламента и заместителей главы фракции "Слуга народа".

Кандидатуры на руководство парламента:

Спикер парламента - Дмитрий Разумков

Вице-спикер - Руслан Стефанчук

Отмечается, что главой фракции "Слуга народа" может стать Давид Арахамия. У него вероятно будет 15 заместителей:

Галина Янченко Дмитрий Соломчук Юрий Мисягин Павел Халимон Евгения Кравчук Павел Сушко Юрий Корявченков (Юзик) Юрий Кисель Николай Тищенко Вадим Струневич Ольга Савченко Максим Ткаченко Артем Культенко Роман Мулик Елена Шуляк

Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом. Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.