Визит Зеленского в Турцию: появились новые подробности [ Редактировать ]
Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Владимира Зеленского в Турцию 7-8 августа. Об этом Джемилев рассказал в комментарии "Радио Свобода".
В рамках визита запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями украинской и крымскотатарской общин.
"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличение торгового оборота наших стран. Надо поблагодарить Эрдогана за его твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма. Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма - ред.)", - отметил Джемилев.
По его словам, нужно обсудить вопрос украинских политических узников и их положение в анексованому Крыму и в России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.
"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь требуется давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом.
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