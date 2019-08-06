Курс валют в Украине на 6 августа [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс американской валюты на вторник, 6 августа 2019 года. Стало известно, что гривну ощутимо ослабили - 25,73 за доллар, по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 100 долларов США - 2573.5045 гривен;
- 100 евро - 2877.6927 гривен;
Как видно по этим показателям, евро вырос в цене на 41 копейку, при этом стоимость доллара США с понедельника увеличилась на 20 копеек.
Ранее сообщалось, что гривна стала самой крепкой валютой по росту к доллару.
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