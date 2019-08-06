Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс американской валюты на вторник, 6 августа 2019 года. Стало известно, что гривну ощутимо ослабили - 25,73 за доллар, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

- 100 долларов США - 2573.5045 гривен;

- 100 евро - 2877.6927 гривен;

Как видно по этим показателям, евро вырос в цене на 41 копейку, при этом стоимость доллара США с понедельника увеличилась на 20 копеек.

Ранее сообщалось, что гривна стала самой крепкой валютой по росту к доллару.