Гривна стала самой крепкой валютой по росту к доллару [ Редактировать ]
Украинская гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых национальных валют. Об этом пишет агентство Reuters.
Пятерку национальных валют, которые укрепились лучше всего дополнили: российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат (4,9%).
Наибольший показатель девальвации по отношению к доллару - продемонстрировало аргентинское песо. Эта валюта потеряла 15% с начала года. Второе место с конца занимает шведская крона - она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в тройке антирейтинга южнокорейская вона (6,9%).
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