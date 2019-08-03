Украинская гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых национальных валют. Об этом пишет агентство Reuters.

Пятерку национальных валют, которые укрепились лучше всего дополнили: российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат (4,9%).

Наибольший показатель девальвации по отношению к доллару - продемонстрировало аргентинское песо. Эта валюта потеряла 15% с начала года. Второе место с конца занимает шведская крона - она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в тройке антирейтинга южнокорейская вона (6,9%).

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