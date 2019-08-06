В наше время есть масса вредных продуктов, об опасности которых мы даже не подозреваем. От этих продуктов лучше отказаться и не употреблять их в своем рационе, ведь они могут привести к проблемам со здоровьем.

Среди этого списка большинство видов селедки, упакованной в пластик. В составе такой закуски вы можете найти уротропин, который скрывается под наименованием Е239. Он запрещен во многих странах из-за своих канцерогенных свойств. К тому же его поедание чревато аллергическими реакциями на коже.

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На завтрак очень удобно заварить кашу в пакетиках и быстренько употребить. Однако это может привести на больничную койку. Все дело в добавках, которые идут к каше. Например, сладкая клубничка вполне может оказаться не натуральной ягодой, а синтетической добавкой. Кроме того, такой продукт практически всегда содержит сахар.

Сахарозаменители также очень популярны среди худеющих и следящих за фигурой людей. Но на самом деле от такого продукта нет никакой пользы, а вот вред можно причинить существенный. Дело в том, что он провоцирует чувство голода. В итоге все сброшенные калории можно махом вернуть после того, как выпьешь чай с сахарозаменителем.

Опасным продуктом является и икра. Ее проблема в сроках хранения. Как и в случае с селедкой, в нее могут добавлять канцероген уротропин.

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