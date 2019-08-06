Кольца - это не просто украшения, но и сильные обереги. От того, на каких пальцах их носят, зависит удача в разных сферах жизни. На безымянный палец принято надевать обручальное кольцо, однако порой это делают свободные мужчины и женщины. О том, допустимо ли это, поведает народная мудрость.

Примета гласит, что кольцо на безымянном пальце - сильный оберег, защищающий семью от разлада. Тем, кто надевает кольцо до замужества, грозят неприятности в личной жизни: разрыв отношений до свадьбы, измена со стороны партнера, отсутствие перспектив. Это не касается людей, которые носят помолвочное кольцо.

Серебряное кольцо отпугивает мужчин и обрекает девушек на одиночество. Тем, кто находится в поиске партнера для серьезных отношений, не стоит надевать кольцо на безымянный палец правой руки до свадьбы.

Кольцо на левом безымянном пальце принято носить людям в разводе или потерявшим своих партнеров. Тем, кто примеряет украшение на этот палец, грозят неприятности в личной жизни.

Еще одна примета гласит, что украшать безымянный палец до замужества нельзя из-за того, что человек может стать эгоистичным и растерять друзей.

Украшение на безымянном пальце указывает на серьезные отношения, поэтому надевать кольца, приобретенные самостоятельно, не рекомендуется. В случае, если кольцо надето по незнанию, большой неприятности не случится, однако лучше переместить украшение на другой палец, чтобы не обрекать себя на одиночество и проблемы в личной жизни.

Кольцо на безымянном пальце, подаренное любимым человеком с предложением руки и сердца, служит оберегом от любого зла. Его носят не снимая и никому не дают примерить.

По примете, на безымянном пальце нельзя носить кольца с гравировкой, камнями и иными вставками. Считается, что такие украшения усложняют семейную жизнь молодоженов. Наши предки верили, что простые гладкие кольца символизируют счастливые отношения.

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