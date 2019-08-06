Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно снялась в фотосессии в нижнем белье, удивила подписчиков очередным обнаженным фото. Так, снимок звезда опубликовала в Instagram.

Фанаты Тины были восхищены стройными формами певицы. Они оставили под публикацией десятки положительных комментариев.

"Это просто бомба!", "Ты просто супер красотка", "Ай какая красота", "Очень", "Королева", - "засыпали" комплиментами Тину поклонники.

Ранее сообщалось, что обнаженная Астафьева взорвала сеть, а также Лобода похвасталась формами в бикини.