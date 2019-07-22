Светлана Лобода похвасталась формами в бикини (фото) [ Редактировать ]
Украинская артистка Светлана Лобода показала новые фото на своей странице в Instagram.
На снимке артистка позирует вместе с дочкой Евангелиной. Обе представительницы прекрасного пола запечатлены в купальниках на яхте.
"Доброе утро! Посылаем вам лучи солнца. Чем занимаетесь вы сегодня?", - подписала фото артистка.
Доброе утро ❤️🎈🎈 посылаем вам лучи солнца ☀️🤲 чем занимаетесь вы сегодня ?
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Также певица показала видео, на котором танцуют девочки.
Обожаю этот style 🤩😂❤️ @katya_kuzmenko1 🧘♀️
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее сообщалось, что Тина Кароль нарвалась на критику, а также располневшая Бузова шокировала новым фото.
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