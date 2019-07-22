Украинская артистка Светлана Лобода показала новые фото на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует вместе с дочкой Евангелиной. Обе представительницы прекрасного пола запечатлены в купальниках на яхте.

"Доброе утро! Посылаем вам лучи солнца. Чем занимаетесь вы сегодня?", - подписала фото артистка.

Также певица показала видео, на котором танцуют девочки.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль нарвалась на критику, а также располневшая Бузова шокировала новым фото.