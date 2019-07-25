Кароль в нижнем белье снялась под мостом в реке (фото) [ Редактировать ]
Фото: instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль не часто радует поклонников новыми фото. В этот раз артистка сделала фотосессию в США на берегу океана: звезда показалась в нижнем белье и топе под мостом в воде.
Поклонники Кароль в восторге от ее обворожительного образа.
Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль взорвала сеть пикантным фото. А также Тина Кароль нарвалась на критику.
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