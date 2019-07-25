Певица Тина Кароль не часто радует поклонников новыми фото. В этот раз артистка сделала фотосессию в США на берегу океана: звезда показалась в нижнем белье и топе под мостом в воде.

Поклонники Кароль в восторге от ее обворожительного образа.

Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль взорвала сеть пикантным фото. А также Тина Кароль нарвалась на критику.