Какой десерт самый полезный: ответ диетологов [ Редактировать ]
Мороженое - наиболее предпочтительный вид десертов. Специалисты объясняют, то куда лучше съесть мороженое, чем торт или шоколад. Именно молочное мороженое диетологи считают самым полезным - оно содержит наименьшее количество жира и калорий.
Кроме того, в молочном мороженом много кальция и фосфора - микроэлементов, полезных для здоровья костей и зубов. Также в мороженом есть калий и магний, благотворно действующие на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, необходимые нервной системе.
В то же время диетолог отметила, что полезность мороженого связана с фактором его натуральности: действительно полезным для здоровья можно считать лишь мороженое, для изготовления которого используются натуральные молоко и сливки. Также в его рецептуре допускается небольшое количество сливочного масла и сахара, но растительный жир, загустители и эмульгаторы в составе хорошего мороженого присутствовать не должны.
Тем, кто не употребляет молоко, специалист рекомендует готовить сорбеты - они могут стать отличной альтернативой классическому мороженому. Для приготовления сорбета дома следует взбить фрукты блендером, распределить массу по формочкам и поместить в морозилку.
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