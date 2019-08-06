В понедельник, 5 августа, ночью в Дании при посадке загорелся самолет с представителями менеджмента певицы Pink. Об этом сообщают CBS News.

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Известно, что частный самолет Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где накануне Pink дала концерт.

Во время инцидента на борту находилось десять человек, певицы в самолете не было. По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе отменяться не будет.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 августа, в Испании, в Валенсии, пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку.