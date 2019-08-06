При посадке загорелся самолет с командой певицы Pink [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, ночью в Дании при посадке загорелся самолет с представителями менеджмента певицы Pink. Об этом сообщают CBS News.
Известно, что частный самолет Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где накануне Pink дала концерт.
Во время инцидента на борту находилось десять человек, певицы в самолете не было. По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе отменяться не будет.
Ранее сообщалось, что во вторник, 6 августа, в Испании, в Валенсии, пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку.
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