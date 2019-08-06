Белая пелена перед глазами: самолет задымился при посадке (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Испании, в Валенсии, пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку. Об этом сообщает DailyMail.
В результате происшествия пострадали 19 человек. Три из них - от вдыхания дыма. 16 пассажирам понадобилась медицинская помощь, они получили незначительные ожоги.
Рейс BA422 вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. На борту находились 175 пассажиров.
По время полета на борту произошло сильное задымление. Пилот сообщил диспетчеру, что у самолета загорелся двигатель. Лайнер совершил экстренную посадку. Пассажиры вышли через экстренный выход на взлетно-посадочной полосе.
Раньше сообщалось о том, что следователи назвали причину катастрофы в московском аэропорту "Шереметьево"самолета Sukhoi Superjet 100. А также в Италии самолет упал на автостраду .
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