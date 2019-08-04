В Танзании разбился самолет, есть жертвы/ Фото: Pixabay

В субботу, 3 августа, в Танзании произошло ЧП. Разбился легкомоторный четырехместный самолет Sling, сообщает Reuters.

В результате происшествия погибли 2 человека. Как сообщается, авария самолета, принадлежавшего южноафриканской компании U-Dream Global произошла около почти сразу после вылета из аэропорта Табора. Сразу после падения самолет загорелся.

Предварительно известно, что в авиакатастрофе погибли пилот и пассажир самолета. Обе жертвы были гражданами Южной Африки.

Также отмечается, что самолет, войдя в воздушное пространство, сообщил о неисправности двигателя перед тем, как пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что медицинский вертолет упал на Фиджи между Вануаву и Коротасере.