Токсичний Нотр-Дам. Активісти вимагають закрити собор саркофагом, бо через реконструкцію в повітря виділяється свинець. Ремонтні роботи довелося зупинити через загрозу отруєння робітників.

Фіксували випадки отруєння і серед населення в тому районі. Більше - у наступному сюжеті.

Перш ніж поновити роботи із реконструкції Норт-Даму - необхідно повністю ізолювати його від навколишнього середовища - твердять французькі екоактивісти. Для цього - пропонують накрити будівлю герметичним саркофагом. Бо собор - лишається гігантським джерелом забруднення повітря та може нашкодити людям, які живуть у навколишніх районах.

"Це перш за все - це заради безпеки людей, які живуть і працюють поблизу Нотр-Даму, тому що собор і далі лишається значним джерелом забруднення. Тому необхідно зробити зону навколо нього герметичною. Повністю ізолювати споруду металево-пластиковим саркофагом. Така технологія існує вже давно і ми знаємо, як її використовувати", - говорить Бенуа Мартен, екоактивіст.

Роботи з відновлення собору призупинили трохи більш як тиждень тому. До таких заходів вдалися аби переглянути санітарні правила. Річ у тім, що внаслідок пожежі свинець. що був у несучих конструкціях шпиля і даху споруди розплавився і поширився у вигляді дрібних частинок. Буквально осів на місто хмарою свинцевого пилу. Тепер активісти вимагають, аби влада відповідальніше поставилася до цієї ситуації.. Відстежувала рівень забруднення повітря та повідомляла парижанам про ймовірні ризики.

"Ми просимо точну карту районів, які потрапили у зону забруднення. І щоб ця карта систематично оновлювалася. Також просимо створити центр для подальшого спостереження за людьми, які отримали дозу свинцю - чи то робітники, які займаються реставрацією, мешканці навколишніх районів або школярі навчальних закладів неподалік", - говорить Енні Тебо-Моні, екоактивістка.

"Влада має бути у постійному живому діалозі із громадськістю. Повідомляти про результати аналізів та рівень забруднення повітря. Розповідати про ризики. Щоб люди якнайшвидше могли вжити запобіжних заходів", - говорить Джекі Боннейм, директор організації із захисту навколишнього середовища.

Наразі місцеві чиновники на питання щодо саркофагу - відмовчуються. Єдине, що обіцяли після відновлення робіт - так це краще обладнати робітників. Зокрема, потужними респіраторами та захисними спецодягом.

"Префект регіону запевнив, що з наступного понеділка працівники на локації будуть краще обладнанні. Це хоча і маленький - але крок у правильному напрямку. Це означає, що влада усвідомлює проблему. Але тим не менш цього недостатньо", - зазначає Бенуа Мартен, екоактивіст.

Нагадаємо, пожежа виникла 15 квітня. Горів собор усю ніч. Вогонь знищив шпиль храму, обвалився й дах. Завдяки професійній роботі пожежників - усередині майже нічого не постраждало. На відновлення архітектурної пам'ятки французькі меценати та бізнесмени пожертвували сотні мільйонів євро. Відбудувати Нотр-Дам президент Франції Макрон обіцяв за 5 років.