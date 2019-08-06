Ворог біля воріт. Після розстрілів американські правоохоронці шукають винних у зростанні внутрішнього тероризму.

Який радикальний шлях боротьби з такими злочинами пропонує Байден? Відповіді знає Дмитро Анопченко.

Центр із розслідування масових розстрілів переміщується тепер сюди - у штаб-квартиру ФБР у Вашингтоні. Директор Бюро Крістофер Рей доручив підлеглим по всій країні терміново провести нові перевірки. І виявити підготовку нових імовірних атак - таких, як були в Ель-Пасо і Дейтоні.

Це завдання будуть виконуватимуть регіональні підрозділи відомства, а координуватиме їхню діяльність - група найкращих співробітників бюро тут, у Вашингтоні. Поговоривши з ними, журналісти The Wall Street Journal сьогодні пишуть: в останні роки американські силовики переймалися передусім протидією загрозі ісламського екстремізму. І прогледіли, що білі терористи-одинаки - не менша загроза для Америки.

Газета з'ясувала: ФБР веде зараз 850 справ про внутрішній тероризм. І фігуранти більшості цих розслідувань - не приїжджі чи іммігранти, а самі американці. Розчаровані життям, озлоблені й заражені ідеями расизму. Одинаки, які переважно й використовують вогнепальну зброю для жорстоких і, на перший погляд, невмотивованих злочинів.

Ситуація зайшла надто далеко; із нею щось потрібно робити і то - терміново. Із цим погоджуються всі. Та вже через рік - вибори. А значить - нинішня адміністрація Трампа до жорстких заходів не вдаватиметься. Розуміючи це, "збройову карту" вирішив розіграти головний суперник президента - Джо Байден. Причому, його пропозиція - максимально радикальна: цілковите табу на володіння бойовою вогнепальною зброєю - йдеться передусім про напівавтоматичні гвинтівки, доступні американцям. Заборонити їх Байден хоче після виборів 2020 року, якщо він на них переможе.

"Бойову зброю слід оголосити поза законом. І крапка! У другій поправці не йдеться про те, що не можна обмежувати види зброї, якою громадяни можуть володіти. Не можна ж купувати базуки або мати вогнемети. І люди, які як аргумент говорять - "а як же свобода", "як же права", "нам потрібен захист від дій уряду" ... То їм щось інше потрібно для цього - а не зброя", - заявив Джо Байден, кандидат у президенти США.

В одній із найпопулярніших програм CNN - недільному шоу Андерсона Купера, яке дивляться мільйони, - Байден озвучив і подробиці свого плану - нелегальну зброю в американців не конфіскують, а викуплять:

"Я запущу національну програму викуповування. І буду рухатися в цьому напрямку, щоб прибрати зброю з вулиць".

Радикальний план Байдена у США сприйняли хто захоплено, хто з жахом. Ставлення до вільного продажу зброї розділяє американців більше і сильніше, ніж політика і підтримка демократів чи республіканців. Пропозиція Байдена може ще більше роз'єднати Америку. Хоча без сумнівів зробить його фаворитом перегонів. Але і навколо Трампа тепер гуртуються ті, хто раніше б ніколи за нього не голосував.

Уже завтра чинний президент летить у Ель-Пасо - місто де через стрілянину загинули 22 людини.

Саме там - після гучної заяви Байдена - і Дональду Трампу доведеться озвучити свій альтернативний план. Адже після всього, що сталося цими вихідними, саме "збройне питання" стає головним аргументом у боротьбі за крісло в Білому домі.