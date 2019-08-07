В среду, 7 августа, в Одессе на улице Мечникова произошло жуткое происшествие. Известно, что во дворе дома повесился мужчина. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, происшествие случилось накануне ночью. Местный житель обнаружил труп мужчины, повешенного на бельевой веревке во дворе. Погибшим оказался 38-летний одессит, проживающий в доме, где произошла трагедия.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту полицией было открыто головное производство по статье 115 "Умышленное убийство" УК Украины с пометкой "самоубийство".

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