В Одессе во дворе дома повесился мужчина [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, в Одессе на улице Мечникова произошло жуткое происшествие. Известно, что во дворе дома повесился мужчина. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, происшествие случилось накануне ночью. Местный житель обнаружил труп мужчины, повешенного на бельевой веревке во дворе. Погибшим оказался 38-летний одессит, проживающий в доме, где произошла трагедия.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту полицией было открыто головное производство по статье 115 "Умышленное убийство" УК Украины с пометкой "самоубийство".
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина зверски убил соседа на глазах у дочери, а также в Днепре нашли труп пенсионерки в сливной яме.
по теме
Взрыв в больнице под Одессой: известны новые детали ЧП
Во вторник, 6 августа, в больнице под Одессой прогремел взрыв
Одессу затопило после мощного ливня
На Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие
В Крыму мужчина зверски убил соседа на глазах у дочери
В пятницу, 2 августа, в Крыму в поселке Тимирязево Джанкойского района произошла трагедия
В Киеве из окна выбросился больной мужчина
На место происшествия сразу вызвали "скорую" и полицию, однако спасти пострадавшего не удалось
Под Харьковом солдат застрелился из автомата
В воскресенье, 21 июля, в Харьковской области солдат покончил жизнь самоубийством