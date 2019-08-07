В среду, 7 августа, самолет Боинг-737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в Анталию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.

По данным системы flightradar24, в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу.

По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ливии дроны уничтожили украинский самолет, а также на Фиджи произошла жуткая авиакатастрофа.