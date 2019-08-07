Самолет "Львов-Анталия" совершил экстренную посадку [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, самолет Боинг-737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в Анталию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.
По данным системы flightradar24, в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу.
По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту - пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Ливии дроны уничтожили украинский самолет, а также на Фиджи произошла жуткая авиакатастрофа.
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