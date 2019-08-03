Жуткая авиакатастрофа на Фиджи: разбился медицинский вертолет [ Редактировать ]
Медицинский вертолет упал на Фиджи между Вануаву и Коротасере (прибрежные районы залива Натева). На борту кроме пилота находился двухлетний ребенок в сопровождении матери. Пилот проводил их эвакуацию. Об этом сообщает местная радиостанция FBC News.
Известно, что трагедия произошла ночью, 2 августа, однако найти первое тело удалось только сейчас. Представитель Министерства внутренних дел рассказал, что обломки смыло на берег, так что точное место крушение установить не удается.
Вертолет направлялся в больницу Лабаса на острове Найтауба в Северном Лау, когда внезапно пропал с радаров. О необходимости эвакуации в Спасательный координационный центр в заливе Валу заявили около 18.43.
Последний раз вертолет засекали у воды недалеко от Коротасере. В полиции отметили, что будут вести сегодня поиски до наступления темноты и, если это будет необходимо, продолжат завтра.
Ранее сообщалось, что в Чечне самолет рухнул на частный дом.
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