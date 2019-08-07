В среду, 7 августа, в Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Трансляция официальной приветственной церемонии прибытия главы Украинского государства к президентскому дворцу лидера Турции происходила в социальной сети Facebook на странице Офиса президента Украины.

В частности, Зеленского встречал Эрдоган и почетный караул турецкого президента. Лидеры обоих государств пожали друг другу руки и послушали гимны обоих государств в исполнении почетного караула.

Затем они осмотрели почетный караул и Зеленский поздоровался с членами турецкого правительства. Затем начались переговоры за закрытыми дверями.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно созвонился с Путиным. А также Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.