Зеленский встретился с Эрдоганом [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, в Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Трансляция официальной приветственной церемонии прибытия главы Украинского государства к президентскому дворцу лидера Турции происходила в социальной сети Facebook на странице Офиса президента Украины.
В частности, Зеленского встречал Эрдоган и почетный караул турецкого президента. Лидеры обоих государств пожали друг другу руки и послушали гимны обоих государств в исполнении почетного караула.
Затем они осмотрели почетный караул и Зеленский поздоровался с членами турецкого правительства. Затем начались переговоры за закрытыми дверями.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно созвонился с Путиным. А также Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.
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