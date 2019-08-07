Зеленский срочно созвонился с Путиным: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе.
" С утра я срочно созвонился с президентом России Владимиром Путиным, сказал что это (обстрелы на Донбассе - ред.) не приблизит нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей. Второй вопрос, который я поднял, мы продолжаем разминирование, нам нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской. Еще несколько вопросов, которые я поднял - это возвращение пленных.. Разговор был длинным. Я говорю, что наших людей убивают мне говорят, что есть моменты, где наши стреляют по гражданским людям. Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира, все об этом говорят, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами. Я очень просил президента России повлиять на то, чтобы та сторона прекратила этпи действия. Это не игрушки", - сказал президент.
Зеленский добавил, что сегодня, 7 августа он вылетает в Турцию для встречи с президентом.
Он также акцентировал внимание на том, что сегодня созвонится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель для того, чтобы "нормандская четверка" собралась, как можно быстрее.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы. А также Зеленский сделал заявление о смерти военных на Донбассе.
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