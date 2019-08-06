Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы [ Редактировать ]
Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова. Соответствующие указы были опубликованы на сайте офиса президента.
"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе президента №582/2019.
Другим своим указом (№583/2019) Зеленский уволил Пименова с должности заместителя руководителя Госпогранслужбы Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил зеленые номера для электрокаров.
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