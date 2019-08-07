Встреча Зеленского и Эрдогана: президент высказался о событиях на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.
"Мы высоко ценим наши отношения с Турецкой Республикой, нашим добрым соседом, нашим искренним другом и важным стратегическим партнером", - заявил он.
Зеленский выразил благодарность Эрдогану за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами - в частности, оккупацию Крыма со стороны России", - добавил президент.
"Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе дипломатическим путем. Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений в том, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира", - подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что Зеленский встретился с Эрдоганом.
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