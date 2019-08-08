Зеленский встретится со Вселенским патриархом [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Планируется, что встреча начнется в полдень в резиденции Вселенского патриарха в стамбульском квартале Фанар.
Кроме того, согласно программе визита, президент сегодня утром примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме. Ожидается, что на бизнес-форуме Зеленский выступит с речью.
Во время мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турции.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.
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