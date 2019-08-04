Известный теннисист Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира в Вашингтоне с греком Стефаносом Циципасом пошутил над соперником, пишет "Сегодня".

Во время игры у Циципаса порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца соперника и передал ее Стефаносу. Однако, в момент передачи Кирьос встал на одно колено и наклонил голову перед соперником, предлагая обувь. Циципас засмеялся и Кирьос бросил коробку перед ним.

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