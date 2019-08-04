Известный спортсмен встал перед соперником на колено и шокировал выходкой (видео) [ Редактировать ]
Известный теннисист Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира в Вашингтоне с греком Стефаносом Циципасом пошутил над соперником, пишет "Сегодня".
Во время игры у Циципаса порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца соперника и передал ее Стефаносу. Однако, в момент передачи Кирьос встал на одно колено и наклонил голову перед соперником, предлагая обувь. Циципас засмеялся и Кирьос бросил коробку перед ним.
Shoe delivery, sir Tsitsipas?— Tennis TV (@TennisTV) 4 августа 2019 г.
🤣 @NickKyrgios @StefTsitsipas #CO19 pic.twitter.com/qOA5teJhG8
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина раскрыла детали личной жизни.
по теме
Экс-чемпион мира получил срок за насилие над дочерью
Знаменитого экс-чемпиона мира в полусреднем весе 48-летнего Карлоса Бальдомира осудили на 18 лет
Элина Свитолина раскрыла детали личной жизни
Элина Свитолина раподелилась с поклонниками деталями личной жизни
Звездный футболист завершил карьеру
Знаменитый экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра сообщил о завершении карьеры
На Месси напали во время вечеринки
На знаменитого нападающего Лионеля Месси напали во время вечеринки на Ибице
Биатлон. Кубок мира: календарь соревнований сезона 2019-2020
Этап в шведском Эстерсунде откроет 43-й по счету сезон Кубка мира